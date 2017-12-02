В Оренбурге загорелся торговый центр

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Торговый центр "Мега Мир" в Оренбурге горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из здания эвакуированы свыше 40 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Площадь пожара в ТЦ "Мега Мир" по адресу: проспект Победы, дом 75, возросла до 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, горят фасад и кровля торгового центра, из здания выведены более 40 человек. Обстоятельства пожара выясняются.

На сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области сообщается, что к ликвидации последствий пожара привлечено от МЧС 36 человек и 12 единиц техники.

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