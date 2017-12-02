В горах Кабардино-Балкарии нашли тело пропавшего парапланериста

НАЛЬЧИК, 2 дек – РИА Новости. Спасатели нашли тело парапланериста, пропавшего после совершения полета в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в субботу начальник Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

В 07.30 мск субботы поступило сообщение, что на поляне Азау производили полеты парапланеристы, один из них совершил плановую посадку, а второй не смог приземлится в назначенном месте. На поиски спортсмена выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Тело спортсмена нашли в реке в ущелье Азау. Судя по всему, у него не раскрылся парашют, он упал в реку и его затащило под лед", — сказал Гулиев.

По его словам, погибший спортсмен был жителем Московской области, его тело передали сотрудникам правоохранительных органов.