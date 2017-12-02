При пожаре в частном доме в Калужской области погибли семь человек

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Семь человек погибли, по предварительным данным, в результате пожара в частном жилом доме в Калужской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, следователи сейчас выясняют обстоятельства гибели людей и их личности.
"2 декабря 2017 года около 5 часов утра в поселке Оболенское Малоярославецкого района произошел пожар. После ликвидации загорания пожарно-спасательными подразделениями МЧС на месте пожара обнаружены тела семи человек. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Основными версиями произошедшего, по мнению следователей, являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.