При пожаре в частном доме в Калужской области погибли семь человек

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Семь человек погибли, по предварительным данным, в результате пожара в частном жилом доме в Калужской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пожар в доме 45 на улице Центральная в населенном пункте Оболенское Малоярославецкого района ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Обнаружено тело седьмого погибшего", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи сейчас выясняют обстоятельства гибели людей и их личности.

"2 декабря 2017 года около 5 часов утра в поселке Оболенское Малоярославецкого района произошел пожар. После ликвидации загорания пожарно-спасательными подразделениями МЧС на месте пожара обнаружены тела семи человек. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, на момент пожара в доме находились женщина 1953 года рождения, ее четверо сыновей в возрасте от 36 до 44 лет и двое детей 1 и 2 лет. В результате пожара одноэтажный деревянный жилой дом сгорел полностью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, отмечается в релизе.

Основными версиями произошедшего, по мнению следователей, являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.