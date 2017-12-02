В "Шереметьево" отменили 20 рейсов "Аэрофлота"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" из-за неблагоприятных погодных условий отменил уже 20 рейсов, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта "Шереметьево" 2 декабря, сообщается на сайте авиакомпании.

Ранее компания сообщала об отмене девяти рейсов.

"В связи с последствиями ограничений работоспособности в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 2 декабря". — говорится в сообщении.

В частности, отменены рейсы между "Шереметьево" и Красноярском, Ростовом-на-Дону, Минеральными Водами, Дюссельдорфом, Краснодаром, Малагой, Минском, Миланом, Римом и Стамбулом.

Еще 58 рейсов перенесены на более позднее время.

Гидрометцентр объявил в пятницу "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за снега, обледенения, ветра и дождя. Как сообщил РИА Новости источник, в связи со сложными метеоусловиями аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55.