Источник: в аэропорту "Шереметьево" скопилась очередь из самолетов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде, из-за закрытия взлетно-посадочных полос для очистки от снега образовалась очередь самолетов на вылет, сообщил РИА Новости вечером в ночь на субботу источник в авиадиспетчерской службе.
"В связи со сложными метеоусловиями аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55 при благоприятных метеоусловиях", — сообщил источник.
"Скапливается очередь из воздушных судов на вылет. Идёт переменное закрытие полос на чистку", — добавил собеседник.
Очевидец рассказал РИА Новости, что в "Шереметьево" в терминале D отключилось центральное информационное табло.