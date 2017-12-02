Источник: в аэропорту "Шереметьево" скопилась очередь из самолетов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде, из-за закрытия взлетно-посадочных полос для очистки от снега образовалась очередь самолетов на вылет, сообщил РИА Новости вечером в ночь на субботу источник в авиадиспетчерской службе.

Ранее Гидрометцентр объявил в пятницу "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за предполагаемых снега, обледенения, ветра и дождя. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в "Шереметьево" задержаны 88 рейсов: за прошедшие пять часов по расписанию прибыли только три рейса, отправлены только восемь.

"В связи со сложными метеоусловиями аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55 при благоприятных метеоусловиях", — сообщил источник.

"Скапливается очередь из воздушных судов на вылет. Идёт переменное закрытие полос на чистку", — добавил собеседник.

Очевидец рассказал РИА Новости, что в "Шереметьево" в терминале D отключилось центральное информационное табло.