Сергей "Паук" Троицкий попал в больницу после драки с собутыльником

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Известный шоумен и лидер трэш-метал группы "Коррозия Металла" Сергей "Паук" Троицкий попал в больницу после драки с собутыльником в своем доме в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 30 ноября.

"В деревне Погорелки Мытищинского района в ходе совместного распития алкогольных напитков Сергей Троицкий получил травму в результате драки со своим собутыльником. Его оппонент и он сам были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оппоненту "Паука" уже оказали помощь и отпустили из больницы. Музыкант пока остается под наблюдением врачей, отметил источник.

В ГУМВД по Московской области подтвердили факт бытового конфликта 30 ноября, не уточнив подробностей.

"В результате конфликта два человека получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — сказал дежурный офицер главка.