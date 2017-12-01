Миллиарды, машины, квартиры: семья полковника Захарченко лишилась всего

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Увлекательные приключения склада с 9 миллиардами рублей, обнаруженного у сестры полковника Дмитрия Захарченко, наконец, завершились: Никулинский суд Москвы деньги и другое имущество "борца с коррупцией" изъял в доход государства.

Всего к гражданскому разбирательству в суде, помимо экс-полицейского, было привлечено девять соответчиков: отец, мать и сестра полковника, его бывшая жена, ее мама, а также любовницы. Решение суда, отобравшего их многочисленные квартиры и машины, родня Захарченко сочла вопиющим беззаконием.

Машины

Суд обеспечил участие в прениях полковника Захарченко и его отца по видеоконференцсвязи. Полковник в пятницу рассказал в суде, что когда только приехал в Москву, ему приходилось "и в хостеле в Химках жить". Иск прокурора Сергея Бочкарева он назвал "вероломным нарушением закона".

В итоге судья Елена Кузнецова удовлетворила полностью иск Генпрокуратуры, конфисковав практически все имущество семьи и близких полковника.

Это Porsche Cayenne GTS за 6,2 миллиона рублей, зарегистрированный на мать бывшей жены Захарченко — Яны Саратовцевой – и купленный до регистрации брака.

У другой женщины Захарченко – Марины Семыниной – государство после вступления решения в силу заберет два Mercedes-Benz, в том числе представительский S500, и Porsche Cayenne S Hybrid – гибридную версию кроссовера. Общая стоимость автомобилей — около 16,6 миллиона рублей.

Прокурор отмечал, что Семынина, у которой есть ребенок от Захарченко, за период с 2004 по 2015 год официально заработала чуть меньше 600 тысяч рублей.

Деньги

В доход государства по решению суда подлежат изъятию и наличные деньги ответчиков: 374,8 миллиона рублей, 2 миллиона евро и 140,4 миллиона долларов.

В ходе обыска в кабинете Захарченко в здании ГУЭБиПК у него было найдено 92,8 тысячи рублей, а в автомобиле Honda Acura, на котором он передвигался – более 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

В квартире у сестры полковника на Ломоносовском проспекте был изъят золотой слиток весом 500 грамм, 124 миллиона долларов, 1,47 миллиона евро и более 342 миллионов рублей.

В квартире матери полковника на Мичуринском проспекте нашли 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов, а также часы Rolex.

Государство заберет себе 16,1 миллиона долларов, арестованные на счетах подруги девушки полковника. Анастасия Пестрикова, родившая экс-полицейскому ребенка, узнав, что ее любовника арестовали, испугалась, что "деньги ее отца" могут забрать, и попросила свою подругу Лилию Горшкову положить их в банк на свое имя. Но следователи эти деньги все равно нашли. Теперь они станут государственными, если апелляционная инстанция не решит иначе.

Квартиры

По решению суда у Пестриковой будет отобрана квартира на улице Ефремова, кадастровая стоимость которой оценивается почти в 81 миллион рублей.

Государство по решению Никулинского суда Москвы заберет у Захарченко и его близких 11 элитных квартир, в том числе те самые апартаменты на Ломоносовском проспекте, где был найден склад с 9 миллиардами рублей. Это жилье записано на сестру Захарченко, у нее же будет изъята и продана с молотка — опять же, если решение вступит в силу — квартира на Крутицкой набережной в центре Москвы. Кадастровая стоимость этой недвижимости — 73 миллиона рублей.

Сестра полковника является педагогом, и это жилье она, по версии прокуратуры, не использовала.

Три квартиры матери Захарченко на Мичуринском проспекте, общая кадастровая стоимость которых превышает 104 миллиона рублей, также уйдут с молотка.

Такая судьба ожидает и недвижимость отца полковника – Виктора Захарченко, который сам сейчас является фигурантом уголовного дела о растрате. Это квартиры на Ленинском проспекте и Пречистенской набережной общей стоимостью 262,5 миллиона рублей.

Совокупный доход Виктора Захарченко, который в настоящее время является пенсионером, с 2002 по 2015 год составил около 10 миллионов рублей, рассказал прокурор в суде, отмечая, что "педагогический работник не мог" заработать на многомиллионное жилье. Официально именно отец полковника купил дочери сына элитную квартиру в "Имперском доме" — единственное жилье девятилетней дочери полковника в Якиманском переулке, близ парка "Музеон", суд также изъял.

У третьей женщины полковника Захарченко Яны Саратовцевой в пользу государства будет изъята квартиру в 1-м Зачатьевском переулке, стоимость которой составляет около 71 миллиона рублей.

У еще одной женщины Захарченко – Ирины Петрушиной — будет изъята квартира на Ломоносовском проспекте. Ее стоимость по кадастру превышает 30 миллионов рублей.

Быстрое решение

Все перечисленное имущество, решил суд, подлежит изъятию в доход государства.

Судья Елена Кузнецова провела в пятницу в совещательной комнате около 10 минут.

"Молодец", — похвалил ее полковник Захарченко, отметив, что судья "быстро написала" решение.

Прокурор Бочкарев после такого решения заявил журналистам, что гражданский суд фактически признал, что полковник Захарченко совершил коррупционные преступления.

Представители семьи Захарченко не согласны с таким решением и намерены его обжаловать во всех возможных инстанциях. Они утверждали, что не обязаны доказывать, что имели возможность купить дорогое жилье, но все же пошли на это. Юрист семьи Виктор Емельянов и вовсе заявил, что Генпрокуратура своим иском превысила полномочия, поскольку есть Федеральная налоговая служба РФ, которая обязана следить за доходами и расходами гражданских лиц.