Россельхознадзор выявил вспышки АЧС в трех областях

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской, Нижегородской и Ростовской областях, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Калининградской, Нижегородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.

Так, 14 ноября геном вируса АЧС был выделен в патологическом материале, отобранном из трупа дикого кабана, обнаруженного на территории нейтральной полосы границы вблизи поселка Корнево Багратионовского района Калининградской области, 23 ноября - в патологическом материале, отобранном из трупов диких кабанов, обнаруженных в поле вблизи поселка Чехово и на территории охотхозяйства "Октябрьское" в поселке Каменка Багратионовского района Калининградской области.

Кроме того, 29 ноября в патологическом материале, отобранном из кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства "Шарпанское" городского округа Семеновский Нижегородской области, был выделен геном вируса АЧС.

Также 30 ноября вирус был выявлен в патологическом материале, отобранном из трупов диких кабанов, обнаруженных на территории общедоступного охотничьего угодья "Новоселовское" муниципального образования Багратионовский городской округ Калининградской области, а 1 декабря - в патологическом материале из трупов домашних свиней, обнаруженных в километре южнее хутора Большая Таловая Зерноградского района Ростовской области.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.