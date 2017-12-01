Россельхознадзор выявил вспышки АЧС в трех областях

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской, Нижегородской и Ростовской областях, сообщается на сайте ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Калининградской, Нижегородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
Так, 14 ноября геном вируса АЧС был выделен в патологическом материале, отобранном из трупа дикого кабана, обнаруженного на территории нейтральной полосы границы вблизи поселка Корнево Багратионовского района Калининградской области, 23 ноября - в патологическом материале, отобранном из трупов диких кабанов, обнаруженных в поле вблизи поселка Чехово и на территории охотхозяйства "Октябрьское" в поселке Каменка Багратионовского района Калининградской области.
Кроме того, 29 ноября в патологическом материале, отобранном из кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства "Шарпанское" городского округа Семеновский Нижегородской области, был выделен геном вируса АЧС.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.