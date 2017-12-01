Норвежская служба предоставила предварительный отчет о крушении Ми-8

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-8, разбившегося в октябре в районе Шпицбергена, не зафиксировал технических неисправностей перед крушением, говорится в предварительном отчете норвежской государственной комиссии по расследованию аварий на транспорте.

"Предварительный анализ бортового звукового регистратора показал, что экипаж, вероятно, не установил каких-либо технических аномалий перед ударом вертолета о воду", — говорится в отчете.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда следовал из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску подключились более 40 спасателей МЧС России, вертолет был обнаружен норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего. Активная фаза широкомасштабных поисков семерых человек, пропавших в результате крушения вертолета, завершилась 9 ноября, однако поиски будут продолжены в меньшем объеме, сообщал сайт губернатора архипелага.