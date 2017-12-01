Суд в Москве отклонил жалобу на Кодекс профессиональной этики адвоката

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить иск адвоката Игоря Трунова об отмене Кодекса профессиональной этики адвоката, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"В удовлетворении исковых требований отказано", — сказала Мышелова в пятницу.

Сам Трунов рассказал РИА Новости, что "накануне были слушания, однако когда судья была в совещательной комнате, суд был эвакуирован". "Сегодня утром нам должны были огласить решение. Помощник судьи заявил, что вчера судья огласила решение и вроде как нам отказано", — пояснил он.

"Решения у нас до сих пор нет, мы его не знаем. Если оно не в нашу пользу, то обязательно обжалуем в Мосгорсуде", — добавил адвокат.

Трунов настаивает на признании недействующим Кодекса профессиональной этики адвоката. Он считает, что его нормы не соответствуют федеральному закону "Об адвокатской деятельности", а также принципам правовой определенности, что ведет к произволу и коррупции. В иске он указывает, что бессистемное и бесконтрольное внесение поправок в этот кодекс сделало его крайне противоречивым актом.

В 2016 году Совет адвокатской палаты Московской области лишил Трунова статуса адвоката по жалобе нескольких его коллег, которые были недовольны его заявлением о коррупции в адвокатуре. Палата сочла это нарушением норм профессиональной этики. Впоследствии Трунову удалось через суд добиться отмены этого решения и вернуть себе статус адвоката.