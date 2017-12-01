Два сотрудника ФСБ получили сроки за взятку от турецкой стройфирмы

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 и 5 годам колонии общего режима бывшего и действующего сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области Влада Новикова и Карена Краюхина, обвиняемых в получении взятки в 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании, сообщил РИА Новости адвокат Дагир Хасавов.

"Моему подзащитному Новикову суд назначил наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, Краюхину назначено наказание в виде 5 лет", — сказал Хасавов и добавил, что дополнительно фигурантам назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Адвокат отметил, что обжалует приговор.

После того, как на компанию Esta Construction за работу строителей-нелегалов было заведено административное производство на сумму более 37 миллионов рублей, юрист фирмы Валерьян Кочергин, по данным следствия, обратился к Новикову и Краюхину, с которыми находился в приятельских отношениях, чтобы значительно снизить сумму штрафа. Юрист попросил за вознаграждение в 5 миллионов рублей решить вопрос с переводом ответственности с юридического лица на должностное — это позволило бы турецкой фирме существенно снизить сумму штрафа, считают следователи.

Новиков и Краюхин были задержаны оперативниками УСБ ФСБ в сентябре 2016 года. По словам Кочергина, он лично передал майору Краюхину взятку 5 миллионов рублей возле здания УФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Оба фигуранта вину отрицают. Защита Краюхина утверждает, что потерпевший оговорил майора. Новиков заявил, что "взятка — это провокация юриста турецкой компании Кочергина".

Согласно информации на сайте компании, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной организацией. Esta Construction специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения "под ключ": стадионов, аэропортов, торговых центров, гостиниц, больниц.