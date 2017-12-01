На заводе в Тольятти рассказали о депортированном за связи с СБУ украинце

САМАРА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники судоремонтного завода в Тольятти не замечали ничего странного и подозрительного за гражданином Украины Сергеем Сотниковым, который, по данным источника в правоохранительных органах, был депортирован из России за возможные связи со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил РИА Новости директор завода Равиль Халилулов.
"У нас Сотников работал в составе организации, с которой у нашего предприятия был заключен договор подряда. Также работали и другие граждане Украины. У них у всех были оформлены патенты на работу. К работе подрядной организации никаких претензий не имеется. Ничего странного или подозрительного мы за ним (за Сергеем Сотниковым) не замечали", — рассказал агентству руководитель тольяттинского предприятия. Директор завода отметил, что предприятие примет меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в дальнейшем.
Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.
Тольяттинский судоремонтный завод — завод по строительству и ремонту судов, расположенный в городе Тольятти. Существует с 1957 года.