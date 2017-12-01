На заводе в Тольятти рассказали о депортированном за связи с СБУ украинце

САМАРА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники судоремонтного завода в Тольятти не замечали ничего странного и подозрительного за гражданином Украины Сергеем Сотниковым, который, по данным источника в правоохранительных органах, был депортирован из России за возможные связи со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил РИА Новости директор завода Равиль Халилулов.

Ранее источник в правоохранительных органах Самарской области заявил РИА Новости, что сотрудники УФСБ по региону задержали Сотникова, завербованного СБУ для сбора сведений на судоремонтном заводе. По данным источника, мужчина признался, что приехал в регион, чтобы собрать информацию о тольяттинском заводе и его производительной базе; по его словам, другие задания СБУ он не отрабатывал. Как отмечал источник в правоохранительных органах региона, сведения о деятельности завода Сотников не успел никому передать, так как был задержан.

"У нас Сотников работал в составе организации, с которой у нашего предприятия был заключен договор подряда. Также работали и другие граждане Украины. У них у всех были оформлены патенты на работу. К работе подрядной организации никаких претензий не имеется. Ничего странного или подозрительного мы за ним (за Сергеем Сотниковым) не замечали", — рассказал агентству руководитель тольяттинского предприятия. Директор завода отметил, что предприятие примет меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в дальнейшем.

По информации силовиков, задержанный Сотников не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить по статье "шпионаж". Его действия были квалифицированы как нарушение миграционного законодательства, в связи с чем было принято решение депортировать его на родину. Как сообщает УФССП по Самарской области, мужчина вылетел из Самары в Стамбул ночью в пятницу. Из Турции он проследует к себе на родину – Украину.

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.

Тольяттинский судоремонтный завод — завод по строительству и ремонту судов, расположенный в городе Тольятти. Существует с 1957 года.