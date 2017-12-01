Адвокат опроверг слухи, что полковник Ламонов пошел на сделку со следствием

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Полковник Следственного комитета Александр Ламонов, обвиняемый в получении взятки от так называемого "вора в законе" Шакро Молодого, не заключал сделку со следствием, заявила РИА Новости его адвокат Ольга Лукманова.

"Сообщения о том, что мой подзащитный признал вину и заключил сделку со следствием, не соответствуют действительности", — сказала Лукманова в пятницу, опровергая распространяемые в СМИ и соцсетях слухи.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его зам Ламонов, а также заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров обвиняются в получении от Захария Калашова (Шакро) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО. Обвиняемые находятся под стражей с лета прошлого года.

Офицеры остаются под арестом до 19 января 2018 года. Дело Калашова рассматривает Никулинский суд Москвы.