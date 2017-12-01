Житель Новосибирска заколол мужчину рапирой

НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Житель Новосибирска предстанет перед судом за убийство рапирой мужчины, который стал случайным свидетелем его поисков закладки наркотиков, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.
В управлении уточнили, что в ходе выяснения отношений обвиняемый два раза ударил оппонента клинком рапиры и скрылся. Потерпевший смог лишь дойти до подъезда, где скончался от колото-резаного проникающего ранения груди. Вызванные родственниками врачи скорой помощи не смогли ему помочь.
В ГУМВД по Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что полицейские в тесном взаимодействии со следователями в поисках преступника исследовали более 30 записей камер наружного наблюдения, изъятых в районе произошедшего, а также по пути вероятного отхода преступника. В итоге 3 августа полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель.
Уголовное дело по статье "убийство" рассмотрит Дзержинской районный суд Новосибирска.