В прокуратуре оценили угрозу от обнаруженного на Волге масляного пятна

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Масляное пятно на Волге, обнаруженное в пятницу неподалёку от Казани, скорее всего, представляет собой горюче-смазочные вещества, угрозы водным биологическим ресурсам нет, сообщила РИА Новости помощник волжского межрегионального природоохранного прокурора Юлия Антонова.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на Волге вблизи Казани обнаружено масляное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров, по предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водозаборы пока нет. Специалисты выявляют источник загрязнения.

"Казанская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению о масляном пятне на 1310 километре реки Волга вблизи города Казани. По указанной информации специалистами осуществлён выезд на указанную территорию. Силами МЧС по Татарстану распространение нефтепродуктов по акватории локализовано путем установки плавучих бонов, с целью ликвидации разлива на загрязненную поверхность нанесен сорбент", — сказала Антонова.

Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время произведен инструментальный отбор проб природной воды с загрязненного участка. Скорее всего, по её информации, разлив состоит не из нефти, а из горюче-смазочных материалов. По её словам, гибели водных биологических ресурсов нет, угрозы для них также не существует. Ситуация находится на контроле Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Природоохранная прокуратура даст правовую оценку материалам по результатам выезда. Также будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — добавила Антонова.