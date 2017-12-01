Суд изъял активы полковника Захарченко и его семьи

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сам полковник отреагировал на решение иронически: "Молодец, быстро написала", — имея в виду, что судья Елена Кузнецова провела в совещательной комнате около десяти минут.
Адвокат Виктор Емельянов заявил, что защита оспорит вердикт, который "вызывает возмущение". "Будем обжаловать и в апелляцию, и в кассацию, и в Конституционный суд", — добавил он.
Как объяснял РИА Новости кандидат юридических наук Игорь Носков, после обращения в доход государства активы Захарченко, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но их часть может остаться за Росимуществом.
В сентябре прошлого года Захарченко, курировавшему в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, вменили получение взятки в семь миллионов рублей.
Общественный резонанс дело получило после того, как стало известно, что в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте.