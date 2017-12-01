Суд изъял активы полковника Захарченко и его семьи

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Речь идет не только о наличности почти на девять миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машиноместах в Москве, а также элитных автомобилях.

Сам полковник отреагировал на решение иронически: "Молодец, быстро написала", — имея в виду, что судья Елена Кузнецова провела в совещательной комнате около десяти минут.

Адвокат Виктор Емельянов заявил, что защита оспорит вердикт, который "вызывает возмущение". "Будем обжаловать и в апелляцию, и в кассацию, и в Конституционный суд", — добавил он.

Как объяснял РИА Новости кандидат юридических наук Игорь Носков, после обращения в доход государства активы Захарченко, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но их часть может остаться за Росимуществом.

Сегодня стало известно, что Захарченко предъявили новое обвинение по трем эпизодам взяточничества. Речь идет о получении 800 тысяч долларов от владельца сети ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса и дисконтной карточке в этом ресторане, а также "отдыхе в Сочи за счет главы компании "Газпром автоматизация". В общей сложности Захарченко обвинили в пяти преступных эпизодах.

В сентябре прошлого года Захарченко, курировавшему в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, вменили получение взятки в семь миллионов рублей.

Общественный резонанс дело получило после того, как стало известно, что в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте.