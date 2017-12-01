Пострадавшие в ДТП под Красноярском могут получить до двух миллионов рублей

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с автобусом и лесовозом в Красноярском крае 29 ноября могут получить до 2 миллионов рублей страховых выплат в страховой компании "Согласие", сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Во вторник вечером на 269 километре автодороги "Красноярск — Енисейск" водитель автобуса "ПАЗ", 46-летний житель Лесосибирска, столкнулся с груженым лесом автомобилем "КамАЗ", который стоял впереди. В результате ДТП водитель и 11 пассажиров маршрутки госпитализированы в лесосибирскую больницу, семерым пассажирам оказана разовая медицинская помощь. СК по данному факту возбудил дело о несоблюдении требований безопасности.

"В соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), пассажирам маршрутки, пострадавшим при ДТП с лесовозом в Лесосибирске, полагаются страховые выплаты до 2 миллионов рублей… Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в ООО "СК "Согласие", — говорится в сообщении НССО.

Отмечается, что размер страховых выплат пострадавшим зависит от вида травмы и степени ее сложности. Так, например, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 1 тысячи рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, причем за несколько травм выплаты суммируются и могут составить до 2 миллионов рублей.