Огромное масляное пятно обнаружили на Волге в Казани

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Масляное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров обнаружено на реке Волга в Казани, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах республики.

"В районе причала "Лесная гавань" обнаружено масляное пятно размером 20 на 500 метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе ЧП уже выставлены боновые заграждения, воду обрабатывают специальным сорбентом.

По предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водозаборы пока нет. Специалисты выявляют источник загрязнения.