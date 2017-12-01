Предъявлено обвинение по делу совершивших суицид псковских подростков

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Полицейскому предъявили обвинение в халатности по делу псковских подростков, совершивших самоубийство в дачном доме год назад, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) заместителю начальника отдела полиции – начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 (микрорайон "Завеличье") УМВД России по Псковской области Вадиму Андрееву", — сказала она.

По словам Петренко, 12 ноября 2016 года Андреев получил заявление об исчезновении несовершеннолетнего и не организовал надлежащей проверки сообщения, сбора данных о его личности и круге общения. Также он не привлек инспектора по делам несовершеннолетних к розыску подростка. Халатные действия сотрудника полиции не позволили своевременно найти его и привели к тяжким последствиям.

В ноябре 2016 года в одном из домов поселка Струги Красные забаррикадировались 15-летние юноша и девушка. Они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на вызов. По данным СК РФ, правоохранители в течение нескольких часов вели переговоры, не давшие результата. Позднее подростки перестали выходить на связь. Когда спецназ применил светошумовые гранаты и пошел на штурм, подростки были обнаружены мертвыми.