СК проверяет данные об отравлении 11 школьников в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку после публикаций СМИ о заболевании острой кишечной инфекцией 11 учеников одной из школ Саранска, сообщает в пятницу СУСК по Мордовии.

По данным региональных СМИ, среди детей, посещавших общеобразовательную школу № 5, зарегистрировано 11 случаев заболевания острой кишечной инфекцией по типу гастроэнтерита, в результате один ребенок госпитализирован в инфекционную больницу, остальные оставлены на дому под постоянным медицинским наблюдением.

"Пролетарским межрайонным следственным отделом СУСК по Республике Мордовия по сообщениям ряда региональных СМИ по факту заболевания острой кишечной инфекцией учащихся общеобразовательной школы города Саранска организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СУСК.