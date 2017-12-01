МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Руководителю управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко предъявлено обвинение в окончательной редакции по двум эпизодам получения взятки, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ходом расследования.

"На этой неделе Максименко предъявили обвинение в окончательной редакции по двум эпизодам — (взятка) 1 миллион рублей (от Бадри) Шенгелия и 500 тысяч долларов от (предпринимателя Олега) Шейхаметова. Сегодня его уведомят об окончании следствия и начнут ознакомление с материалами", — сказал собеседник агентства и подтвердил источник в правоохранительной системе.

По словам второго источника агентства, двум другим фигурантам дела о взятке от Шейхаметова — генералу Денису Никандрову и заму Максименко Александру Ламонову — обвинение в окончательной редакции еще не предъявили.

"Максименко собираются отдельно от них направить в суд", — отметил источник.

Защита полковника комментировать дело отказалась. "Я не могу комментировать дело в связи с данной подпиской о неразглашении", — сказал агентству адвокат Андрей Гривцов.