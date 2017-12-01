Суд арестовал бывшего первого вице-губернатора Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Суд в пятницу арестовал бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, который ранее стал фигурантом уголовного дела, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Приморью Аврора Римская.

"Суд в пятницу удовлетворил ходатайство следователя и взял под стражу Усольцева на два месяца – до 28 января", — сказала собеседница агентства.

Ранее ряд местных СМИ сообщил о задержании Усольцева. В СУСК подтвердили, что он находится в статусе подозреваемого, не озвучив других подробностей. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Усольцев является фигурантом уголовного дела о коррупции.

Власти края в начале ноября сообщили, что первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволился по собственному желанию. Он курировал в администрации Приморского края вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.