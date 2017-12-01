В Южно-Сахалинске эвакуировали несколько школ из-за звонков о "минировании"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Более тысячи человек эвакуированы из школ Южно-Сахалинска в пятницу из-за анонимных звонков о "минировании" помещений, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В результате ложного сообщения о минировании образовательных учреждений более тысячи человек были вынуждены покинуть помещения и в условиях зимних температур провести некоторое время на улице. Для размещения детей потребовалось привлечение автобусов, что привело к дополнительным финансовым затратам из бюджета. Кроме этого, пострадал учебный процесс", — сообщили в мэрии.

В обследовании зданий были задействованы специалисты экстренных служб.

По данным СМИ, за день в Южно-Сахалинске эвакуировали учащихся и персонал как минимум двух гимназий и двух школ. Сообщение о взрывном устройстве поступило и в отношении здания Сахалинской областной Думы, ее сотрудников также пришлось выводить на улицу.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.