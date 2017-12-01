В Петербурге нашли тело студентки из Китая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. СК расследует обстоятельства смерти студентки из КНР, тело которой было обнаружено в одном из жилых домов в Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело… по факту обнаружения вечером 30 ноября 2017 года в квартире одного из домов по улице Наличной тела девушки 1995 года рождения, являющейся гражданкой Китайской Народной Республики", — сказано в сообщении.

Также, по данным управления, из этой же квартиры были госпитализированы двое ее соотечественников.

По информации местных СМИ, девушку нашли обнаженной, со связанными руками и с кляпом во рту, а двое, предположительно, ее знакомых отправлены в больницу с тяжелым алкогольным отравлением.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, назначена судебно-медицинская экспертиза", — добавляет пресс-служба СУСК.