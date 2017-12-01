В Якутии на девочку напала стая собак

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Врачи скорой помощи в Ленске доставили в больницу девочку, на которую напала стая собак, проводится проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.
"По данному факту следственным отделом по Ленскому району СУСК России по Республике Саха (Якутия) организована процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются личность девочки, степень тяжести полученных ею травм, а также причины и обстоятельства произошедшего", — сказала Дворецкая.