В Якутии на девочку напала стая собак

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Врачи скорой помощи в Ленске доставили в больницу девочку, на которую напала стая собак, проводится проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.

По ее словам, 1 декабря в СМИ появилось сообщение о госпитализации девочки в Ленске после нападения собак.

"По данному факту следственным отделом по Ленскому району СУСК России по Республике Саха (Якутия) организована процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются личность девочки, степень тяжести полученных ею травм, а также причины и обстоятельства произошедшего", — сказала Дворецкая.