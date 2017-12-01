МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Полковнику МВД Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение по трем эпизодам взяточничества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.

По его словам, речь идет о получении 800 тысяч долларов, дисконтной карточки ресторана и отдыхе в Сочи.

Ранее Захарченко только подозревался в совершении этих преступлений. Полковнику в общей сложности вменяют пять эпизодов.

Комментариями адвокатов Захарченко и Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.

Источник не уточнил, о каком ресторане идет речь, однако ранее сообщалось, что полковнику инкриминируют получение 800 тысяч долларов от владельца сети "Ла Маре" Меди Дусса за покровительство. По версии следствия, посредниками в передаче денег выступили полковник ФСБ Дмитрий Сенин и генерал полиции Алексей Лаушкин. Сенину предъявили обвинение и объявили в розыск, Лаушкин проходит по делу свидетелем.

Компания Дусса компания оказывает услуги по прохождению таможни и импорту морепродуктов в Россию. Захарченко в 2013-2014 годах возглавлял отдел управления экономической безопасности, который курировал сферу рыболовства.

Также полковника подозревали в получении взятки от Дусса в размере 3,5 миллионов рублей — на такую сумму ему сделали скидку в "Ла Маре".

Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре прошлого года. Его уличили в получении взятки в семь миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями. Общественный резонанс дело получило после того, как стало известно, что в квартире его сестры обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте.

На этой неделе полковнику продлили арест до 8 марта.

Первого декабря Никулинский суд Москвы продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры, которая требует изъять имущество Захарченко и его близких. Речь идет о 27 квартирах и машиноместах, а также автомобилях.