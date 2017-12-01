Омские власти назвали причину столкновения автомобиля с автобусом

НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Предполагаемым виновником ДТП с гибелью трех человек в Омске стал водитель Lada Priora, который, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, сообщает УМВД по Омской области.

Ранее в Минздраве Омской области сообщили, что три человека погибли на месте аварии, еще пятеро на скорой помощи доставлены в местную больницу. В УМВД уточнили, что информация об аварии мосту 60-летия ВЛКСМ поступила в 10.15 (07.15 мск).

"На месте полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом", — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, в результате ДТП погибли три человека в легковом автомобиле, три пассажира автобуса пострадали.

На месте автоаварии продолжают работу госавтоинспекторы.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, всего в двух машинах находились девять человек: пять из них в легковушке, еще четверо — в вахтовом автобусе ПАЗ.