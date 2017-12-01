ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Жительницу Челябинска Марину Логинову, получившую травму на отдыхе в Таиланде, и до настоящего времени находящуюся в коме в челябинской больнице, могут направить на лечение в Екатеринбург, сообщила ее сестра Елена Логинова.
"На сегодняшний день Марина Логинова находится уже месяц в коме. Сейчас она лежит в областной больнице Челябинска. Дальнейшая реабилитация, возможно, будет проходить в Екатеринбурге в "Клинике института мозга". Стоимость одного дня реабилитации составляет 25 тысяч рублей", — написала Елена на странице в соцсети "Вконтакте", где был объявлен сбор средств для Марины.
Она уточнила, что в дальнейшем, когда пострадавшая будет в сознании, есть возможность проходить лечение в клинике Германии, которое "стоит огромных денег".
В связи с этим для Марины снова объявляется сбор средств, уже для ее лечения в России, написала она. Ранее она сообщала, что после транспортировки пострадавшей из Таиланда в Челябинск сбор денежных средств отменяется.