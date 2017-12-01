Сестра: впавшую в кому в Таиланде россиянку могут направить в Екатеринбург

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Жительницу Челябинска Марину Логинову, получившую травму на отдыхе в Таиланде, и до настоящего времени находящуюся в коме в челябинской больнице, могут направить на лечение в Екатеринбург, сообщила ее сестра Елена Логинова.

В конце октября Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находилась в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции. Позже, 26 ноября, спецбортом ее доставили в Челябинск.

"На сегодняшний день Марина Логинова находится уже месяц в коме. Сейчас она лежит в областной больнице Челябинска. Дальнейшая реабилитация, возможно, будет проходить в Екатеринбурге в "Клинике института мозга". Стоимость одного дня реабилитации составляет 25 тысяч рублей", — написала Елена на странице в соцсети "Вконтакте", где был объявлен сбор средств для Марины.

Она уточнила, что в дальнейшем, когда пострадавшая будет в сознании, есть возможность проходить лечение в клинике Германии, которое "стоит огромных денег".

В связи с этим для Марины снова объявляется сбор средств, уже для ее лечения в России, написала она. Ранее она сообщала, что после транспортировки пострадавшей из Таиланда в Челябинск сбор денежных средств отменяется.