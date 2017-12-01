В Краснодаре около 30 тысяч человек остались без тепла

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Около 30 тысяч жителей из 156 многоквартирных домов Краснодара остались без тепла и горячей воды из-за утечки на подземной теплотрассе, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Информация об утечке на подземной теплотрассе диаметром 800 миллиметров, которая расположена на пересечении улиц Ким и Фурманова в Краснодаре, поступила дежурному в четверг около 17.55 мск.

"В результате этого прекращена подача теплоносителя и горячей воды в 156 многоквартирных жилых дома, с населением 28,5 тысячи человек, 33 социально значимых объекта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по ликвидации аварии выполняет аварийная бригада АО "Краснодар-теплосеть" в составе десяти человек и шести единиц техники. На место происшествия направилась оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ориентировочно аварийно-восстановительные работы завершатся в пятницу к 09.00 мск.

В четверг вечером в Краснодаре было плюс 11 градусов, в ночь на пятницу столбик термометра снизился до плюс 4 градусов, ветер незначительный, влажность 87%, ясно.