Экс-губернатор Белых обвенчался в СИЗО, рассказал адвокат

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Никита Белых обвенчался в СИЗО со своей женой Екатериной Рейферт, сообщил РИА Новости адвокат экс-губернатора Кировской области Андрей Грохотов.

"Сегодня в комнате для свиданий в изоляторе приглашенный Екатериной Рейферт священнослужитель совершил таинство венчания. Сама процедура венчания была недолгой, но из-за технических моментов все заняло около двух часов", — сказал агентству адвокат. По словам Грохотова, изначально было получено от администрации СИЗО "Лефортово" разрешение на венчание, на проход в изолятор супруги и приглашенного ею священника.

Ранее СМИ сообщали, что Белых познакомился с поэтессой Рейферт в соцсетях. Они официально поженились в следственном изоляторе 14 ноября, получив разрешение на брак после того, как невеста была допрошена по делу против Белых в качестве свидетеля.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых своей вины не признает.