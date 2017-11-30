В Москве опечатали центральный офис "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центральный офис авиакомпании "ВИМ-Авиа", остановившей полеты, опечатан, в здании работает Следственный комитет, а компания ведет переговоры с владельцами помещения, следует из сообщения директора по связям с общественностью "ВИМ-Авиа" Алены Панариной.

Согласно информации на сайте авиакомпании, центральный офис находится в Москве на Новохохловской улице.

"Уважаемые коллеги! Главным вопросом на сегодняшней повестке дня по-прежнему является разблокировка центрального офиса. По итогам совместного совещания в Роструде, сегодня и завтра будут проведены очередные переговоры с владельцами офисного комплекса. О результатах переговоров сообщим дополнительно", — написала Панарина в четверг на своей странице в Facebook.

"ВИМ-Авиа" в октябре текущего года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. Полеты авиакомпания не выполняет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании Светлана и Рашид Мурсекаевы скрылись за рубежом.

"Теперь, когда перевозка последних пассажиров "ВИМ-Авиа" закончена, у контролирующих ГА (Гражданскую авиацию – ред.) органов более нет необходимости в работе оперативных штабов и в прямой помощи авиакомпании, поэтому решать проблему закрытого офиса мы будем своими силами. Как только появится какая-либо новая информация, мы сразу поставим коллектив в известность. Просим вас сохранять спокойствие. Департамент по персоналу по-прежнему будет работать ограниченно, с учетом того, что офис по-прежнему остается опечатан. В здании работает СК", — пишет Панарина.