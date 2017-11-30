Эксперт рассказал, с чем связана активизация украинских шпионов в России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Активизация украинских шпионов в России свидетельствует о решимости официального Киева пойти на новый виток военной конфронтации в Донбассе, заявил РИА Новости в четверг президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ранее источник в правоохранительных органах Самарской области сообщил, что украинца Сергея Сотникова, завербованного СБУ для сбора сведений на судоремонтном заводе в Тольятти, задержали сотрудники УФСБ. Мужчина признался, что приехал в регион для того, чтобы собрать информацию о тольяттинском заводе и о его производительной базе. По его словам, другие задания СБУ он не отрабатывал. Как отметил источник в правоохранительных органах региона, сведения о деятельности тольяттинского завода Сотников не успел никому передать.

"Учитывая, что власти Украины в открытую заявляют, что намерены воевать и, объявив нас врагами, будут освобождать Донецк и Луганск, то эта активизировавшаяся в последнее время разведывательная деятельность является понятным трендом. Эта шпионская активность свидетельствует о том, что они уже готовы к военной эскалации, но тогда у них не все дома, потому что они должны понимать, что Россия просто так две непризнанные республики не оставит", — сказал Гончаров.

По его словам, такая ситуация свидетельствует о провале исполнения минских соглашений. Гончаров выразил мнение, что другим показателем готовности решить проблему Донбасса мирным путем или же, наоборот, решимости украинской стороны перейти к боевым действиям станет обмен пленными по схеме "всех на всех".

"Если Америка уже открыто не исключает поставок летального оружия Украине и думает, что мы будем при этом сидеть сложа руки, то они ошибаются. Если сейчас не будет обмена военнопленных всех на всех, как это предлагает Россия, то это будет очередное доказательство того, что мы не договорились", — подчеркнул Гончаров.

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.