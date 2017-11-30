Эксперт рассказал, с чем связана активизация украинских шпионов в России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Активизация украинских шпионов в России свидетельствует о решимости официального Киева пойти на новый виток военной конфронтации в Донбассе, заявил РИА Новости в четверг президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ранее источник в правоохранительных органах Самарской области сообщил, что украинца Сергея Сотникова, завербованного СБУ для сбора сведений на судоремонтном заводе в Тольятти, задержали сотрудники УФСБ. Мужчина признался, что приехал в регион для того, чтобы собрать информацию о тольяттинском заводе и о его производительной базе. По его словам, другие задания СБУ он не отрабатывал. Как отметил источник в правоохранительных органах региона, сведения о деятельности тольяттинского завода Сотников не успел никому передать.
"Учитывая, что власти Украины в открытую заявляют, что намерены воевать и, объявив нас врагами, будут освобождать Донецк и Луганск, то эта активизировавшаяся в последнее время разведывательная деятельность является понятным трендом. Эта шпионская активность свидетельствует о том, что они уже готовы к военной эскалации, но тогда у них не все дома, потому что они должны понимать, что Россия просто так две непризнанные республики не оставит", — сказал Гончаров.
По его словам, такая ситуация свидетельствует о провале исполнения минских соглашений. Гончаров выразил мнение, что другим показателем готовности решить проблему Донбасса мирным путем или же, наоборот, решимости украинской стороны перейти к боевым действиям станет обмен пленными по схеме "всех на всех".
Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.