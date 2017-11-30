Неизвестные избили главу СК Алушты

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Неизвестные избили руководителя следственного отдела СК РФ по Алуште, он находится в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по республике Крым.

"Двадцать восьмого ноября вечером на нашего сотрудника, который возвращался домой после работы, напали двое неизвестных и нанесли ему телесные повреждения. Сейчас он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — сообщили в ведомстве.

В СК отметили, что основной версией является нападение в связи с профессиональной деятельностью сотрудника Следственного комитета.

Собеседник агентства добавил, что пострадавший был госпитализирован в городскую больницу Алушты, затем его перевезли в Симферополь. В СК затруднились назвать диагноз и состояние, но оно как минимум средней тяжести или тяжелое.

На сайте главного следственного управления СК РФ по Крыму сообщается, что руководителем следственного отдела по Алуште является Константин Гиряков.

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