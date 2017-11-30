В Новосибирске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и КамАЗа

НОВОСИБИРСК, 30 ноя – РИА Новости. Маршрутное такси в четверг столкнулось с КамАЗом в Новосибирске, семь человек доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.

"Сегодня в 16.00 (12.00 мск) у дома № 34/1 по улице Ватутина произошло столкновение автомобилей КамАЗ и Peugeot, следовавшего по маршруту № 5. По предварительной информации, маршрутное такси двигалось со стороны улицы Немировича-Данченко в направлении ТЦ "Мега" в прямом направлении и в пути следования столкнулось с КамАЗом, выполнявшим левый поворот", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате аварии семь человек доставлены в больницу для осмотра и оказания медпомощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

"Предварительно вина усматривается в действиях водителя грузового автомобиля, не уступившего дорогу маршрутному такси", — добавили в ГУМВД.