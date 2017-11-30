В Новосибирске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и КамАЗа

НОВОСИБИРСК, 30 ноя – РИА Новости. Маршрутное такси в четверг столкнулось с КамАЗом в Новосибирске, семь человек доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
В полиции отметили, что в результате аварии семь человек доставлены в больницу для осмотра и оказания медпомощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
"Предварительно вина усматривается в действиях водителя грузового автомобиля, не уступившего дорогу маршрутному такси", — добавили в ГУМВД.