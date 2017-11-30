САМАРА, 30 ноя — РИА Новости. Предполагаемого украинского шпиона, задержанного в Тольятти, отпустят на родину, так как он не успел нанести ущерб России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Вероятно, Сергей Сотников, который ранее нарушил миграционное законодательство, покинет территорию России сегодня. Он должен улететь ночью из Самары в Стамбул, из Турции — в Одессу", — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинца, завербованного СБУ, задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. Мужчина признался, что приехал в Тольятти, чтобы собрать информацию о судоремонтном заводе и его производительной базе. По его словам, другие задания СБУ он не отрабатывал.

Как отметил собеседник агентства, сведения о тольяттинском заводе Сотников передать никому не успел, ущерба безопасности России не нанес, поэтому его не будут судить за шпионаж.

Его действия были квалифицированы лишь как нарушение миграционного законодательства.

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих, по их данным, на Украину. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые, по оперативным данным, передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре поймали агента украинской военной разведки, собиравшего сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.