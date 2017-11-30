Под Новгородом двух подростков будут судить за убийство пенсионеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новгородской области 15 и 19 лет, которые ради денег убили пожилую женщину, а также пенсионера, у которого угнали автомобиль, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

Сообщение об обнаружении в двух соседних домах в деревне Лазарицы Парфинского района Новгородской области тел женщины 1932 года рождения и мужчины 1930 года рождения с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы 19 ноября. В рамках расследования сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых в убийстве — 15-летнего и 19-летнего жителей деревни, уточняет СУСК.

"В ночь с 18 на 19 ноября обвиняемые вошли в дом к пожилой женщине и начали её избивать, требуя деньги, после того как она указала, где хранятся сбережения, злоумышленники похитили 11 тысяч рублей. С целью скрыть данное преступление подростки нанесли пенсионерке многочисленные удары ножом в шею, а также удары ногами по различным частям тела. Потерпевшая скончалась на месте, после чего обвиняемые спрятали тело женщины в шкаф и покинули место преступления", — отмечает следственное управление.

Затем молодые люди, решив угнать автомобиль из соседнего дома, нанесли его хозяину множество ударов ножом, а также палкой.

"После того как пенсионер скончался, они забрали его автомобиль "Ока" и скрылись", — уточняет СУСК.

Уголовное дело возбуждено по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", "убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть преступление и облегчить совершение другого", "незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, с применением насилия", а также "угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья") и "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину".

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУСК по региону.