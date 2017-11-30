Томский священник-педофил получил 10 лет колонии строгого режима

НОВОСИБИРСК, 30 ноя — РИА Новости. Суд города Асино Томской области в четверг приговорил бывшего настоятеля сельского храма к 10 годам колонии строгого режима за развратные действия и секс с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба суда.

"Вынесен приговор в отношении настоятеля храма, который обвинялся в том, что на протяжении длительного периода времени неоднократно совершал развратные действия и половые сношения с несовершеннолетней, а также насильственные действия сексуального характера в отношении другой несовершеннолетней", — говорится в сообщении.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 15 лет и ограничением свободы на два года.

По данным управления СК по региону, мужчина с декабря 2013 года по август 2016 года неоднократно совершал в отношении не достигшей 16 лет девочки развратные действия и вступал с ней в половую связь, также в 2015 году он совершил "насильственные действия сексуального характера" в отношении другой девочки. Свою вину он не признал.

В суде отметили, что частично удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимого в пользу потерпевших денежной компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Как сообщалось, настоятель сельского храма в Томской области в сентябре 2017 года был снят с должности и отстранен от служения.