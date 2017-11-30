СК завел дело после ДТП с автобусом под Тюменью, где пострадали 13 человек

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП в Тюменской области, в результате которого 13 человек получили травмы, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, утром 30 ноября на 4-м километре автодороги Ишим — Бердюжье Тюменской области столкнулись автобус, следовавший по маршруту Бишкек — Тюмень, с большегрузным автомобилем. Установлено, что в момент ДТП в автобусе находилось 28 пассажиров. Как сообщает СК РФ, в ДТП пострадали 13 пассажиров, трое из которых дети, всем им оказана медицинская помощь.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначены автотехническая, трасологическая экспертизы, которые позволят установить причину аварии.