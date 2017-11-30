Мосгорсуд продлил домашний арест топ-менеджерам "Реновы"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг продлил сроки домашнего ареста топ-менеджерам "Реновы" Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику, обвиняемым в передаче взяток на сумму около 1 миллиарда рублей руководству Коми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста обвиняемым Вайнзихеру и Ольховику подлежит удовлетворению", — решил суд. Ольховику срок домашнего ареста продлен до 5 марта, Вайнзихеру — до 6 марта.

Ранее обвиняемые содержались в СИЗО, затем им смягчили меру пресечения. Топ-менеджерам "Реновы" также разрешены прогулки в течение часа в день.

Осенью 2016 года Вайнзихер и Ольховик были арестованы в Коми и затем доставлены в Москву для проведения следственных действий. Им вменяется участие в масштабных коррупционных схемах, связанных с подкупом высокопоставленных чиновников Коми. Свидетелем по этому уголовному делу проходит бывший глава республики Вячеслав Гайзер, который параллельно, в рамках другого дела, сам обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Расследование касается деятельности компании "Т Плюс" (до реорганизации — "КЭС-Холдинг", входит в "Ренову"), обеспечивающей энергоснабжение в 16 регионах России. Фигурантами являются три гендиректора "КЭС" разных лет: Михаил Слободин (находится в международном розыске), Ольховик (управляющий директор и совладелец "Реновы") и Вайнзихер (текущий гендиректор "Т Плюс").

По версии следствия, по указаниям Ольховика и Вайнзихера высокопоставленные чиновники республики были подкуплены. Взамен, по данным СК РФ, чиновники гарантировали "Т Плюс" выгодные тарифы на электричество и общее покровительство.