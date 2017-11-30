В Сахалинской области суд вынес приговор рекордсмену Книги Гиннесса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Рекордсмен по жиму штанги в ледяной воде с Сахалина Евгений Борозна на два с половиной года отправится в колонию за мошенничество, сообщается в четверг на сайте Поронайского городского суда.
"Приговором Поронайского городского суда за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, по семи эпизодам осужден Евгений Борозна", — говорится в сообщении.
С 2011 по 2015 годы Борозна возглавлял отдел культуры и спорта администрации Поронайского городского округа.
"Установлено хищение бюджетных средств в размере чуть более 1 миллиона рублей", — сообщили в суде.
Борозна приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. С бывшего чиновника взыскана сумма доказанного ущерба.
На днях стало известно, что бывшему чиновнику покорилась и Книга рекордов Гиннесса.