В Сахалинской области суд вынес приговор рекордсмену Книги Гиннесса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Рекордсмен по жиму штанги в ледяной воде с Сахалина Евгений Борозна на два с половиной года отправится в колонию за мошенничество, сообщается в четверг на сайте Поронайского городского суда.

"Приговором Поронайского городского суда за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, по семи эпизодам осужден Евгений Борозна", — говорится в сообщении.

С 2011 по 2015 годы Борозна возглавлял отдел культуры и спорта администрации Поронайского городского округа.

"Установлено хищение бюджетных средств в размере чуть более 1 миллиона рублей", — сообщили в суде.

Борозна приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. С бывшего чиновника взыскана сумма доказанного ущерба.

В феврале этого года житель Поронайска, мастер спорта России по силовому троеборью Борозна сделал десять жимов 100-килограммовой штанги в ледяной воде залива Терпения. Спортсмен полностью находился в воде, а снаряд поднимал над водой. В марте он получил сертификат Международного агентства регистрации Interrecord, который подтверждает фиксацию мирового рекорда. Это достижение занесено и в национальный реестр — Книгу рекордов России.

На днях стало известно, что бывшему чиновнику покорилась и Книга рекордов Гиннесса.