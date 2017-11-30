ЧП на трубопроводе в Москве: около 600 тысяч человек остались без тепла

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Последствия аварии на теплотрассе на востоке Москвы ликвидировали ночью, в результате работ подача тепла была полностью восстановлена и идёт в штатном режиме.

Разлив воды из трубы горячего водоснабжения произошел в среду вечером в районе Гольяново, последствия аварии ликвидировали более 500 человек. Из-за аварии около 900 многоквартирных домов в Восточном округе были переведены на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами сети. Жители Гольяново поздно вечером сообщали об отсутствии в домах горячей воды и холодных батареях, а власти заявляли о том, что восстановление теплоснабжения идёт в ускоренном режиме.

Отключений отопления из-за аварии не было, заверяют власти.

Пётр Бирюков сообщил о восстановлении теплоснабжения на востоке столицы https://t.co/Wx1v3j8TEP — Новости Москвы (@NewsFromMoscow) 30 ноября 2017 г.

Авария

Вице-мэр Петр Бирюков сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения, по резервной схеме были запитаны 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Московская объединенная энергетическая компания занялась устранением прорыва на сетях.

По данным Минэнерго РФ, в среду в 18.40 в районе дома N7 по улице Байкальская произошел прорыв трубопровода теплосети от ТЭЦ-23 компании "Мосэнерго". Трубопровод принадлежит и обслуживается Московской объединенной энергетической компанией (МОЭК), которая вместе с "Мосэнерго" входит в "Газпром энергохолдинг".

В ведомстве сообщили, что в 18.55 поврежденный участок трубопровода был перекрыт, теплоснабжение около 900 многоквартирных жилых домов на востоке Москвы стало осуществляться по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети.

Температура наружного воздуха при этом составляла минус 5 градусов Цельсия. В 20.00 было начато восстановление параметров теплоносителя.

К двум часам ночи в зоне пониженного теплоснабжения оставались квартиры около 600 тысяч человек, 30 детсадов и около 40 школ, сообщал начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

Ликвидация последствий

Глава МЧС России Владимир Пучков из-за аварии перевел московский главк МЧС в режим "чрезвычайной ситуации". Глава ведомства потребовал взять под жесткий контроль температуру в квартирах, а также социально значимых объектах. Последствия аварии на теплотрассе, как сообщала пресс-служба МЧС России, ликвидировали более 500 человек.

"К аварийно-восстановительным работам от всех служб привлечены 505 человек и 166 единиц техники", — заявил представитель МЧС.

Он отметил, что во взаимодействии с органами местного самоуправления и аварийными бригадами ПАО "МОЭК" организована работа оперативных групп ГУМЧС России по Москве, а также работа совместных оперативных групп по проверке социально значимых объектов и жилого сектора.

"На всех социально значимых объектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей организована работа совместных оперативных групп", — сообщили в МЧС.

Жители района Гольяново в Москве в среду вечером сообщали об отсутствии горячей воды и холодных батареях после аварии на теплосетях, власти заверяли, что восстановление теплоснабжения на востоке Москвы идёт в ускоренном режиме.

"Мы убедительно просим москвичей отнестись с пониманием. Работы ведутся в ускоренном режиме, специалисты все присутствуют, вся необходимая техника присутствует, безопасность обеспечивается, температура контролируется", — сообщил журналистам руководитель столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

Официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Гасангаджиева ночью сообщал, что аварийно-восстановительные работы на востоке Москвы полностью планируется завершить к восьми утра, но при этом теплоснабжение в жилых домах обещали восстановить быстрее.

Примерно в 01.30 заммэра Петр Бирюков сообщил, что авария локализована, в дома началась подача тепла по основной схеме, через 30-40 минут температура теплоносителя вернется к норме. Он добавил, что отключений отопления объектов в результате повреждения тепломагистрали не было.

Уже около половины пятого утра власти сообщили, что подача тепла в дома на востоке Москвы идёт в штатном режиме.

"Гидравлические и температурные режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа полностью восстановлены. Подача тепла осуществляется в штатном режиме", — сообщил Бирюков.

В пресс-службе МОЭК в четверг РИА новости заявили, что работы по устранению причин утечки, которые ведутся на месте аварии в районе Гольяново на востоке Москвы, не влияют на текущее теплоснабжение. "В 04.00 ремонтные бригады компании начали производство земляных работ, направленных на устранение причин утечки теплоносителя. Их проведение не влияет на текущее теплоснабжение" — говорится в сообщении МОЭК.

В компании рассказали, что "снижение гидравлического режима работы" магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-23 произошло в среду в 18.44 мск. В 20.35 отопление было запущено по резервной схеме. В 00.00 30 ноября поврежденный участок был локализован, еще через 50 минут теплоснабжение части потребителей перевели с ТЭЦ-23 на ТЭЦ-22.

В 01.10 мск началось постепенное восстановление теплоснабжения по нормальной схеме, а к 04.00 подача тепла была восстановлена и производилась по постоянному плану. "Процесс восстановления температурного режима в жилом секторе контролировался системными обходами специалистами тепловых пунктов, жилых домов и социальных объектов, а также сопровождался получением обратной связи через горячую линию и мониторингом социальных сетей, где жители сообщали о повышении температуры в квартирах",- отмечается в сообщении.

Причину выяснят

Причину прорыва труб теплоснабжения на востоке Москвы предстоит установить, но речи о внешнем воздействии не идет, это просто эксплуатационная ситуация, заявил глава столичного департамента ЖКХ в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Проводится обследование. Компетентная комиссия сделает все необходимые выводы. Пока об этом говорить преждевременно. Имеет место повреждение трубопровода. Это не какое-то внешнее воздействие, это просто эксплуатационная ситуация", — заявил Гасангаджиев.