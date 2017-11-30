Житель Оренбуржья насмерть забил бывшего одноклассника из-за школьных обид

УФА, 30 ноя – РИА Новости. Следователи обвиняют жителя Оренбургской области в том, что он избил и зарезал бывшего одноклассника из мести за школьные обиды, сообщает в среду следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, инцидент в клубе села Султакай Александровского района области произошел в мае. Двадцатипятилетний местный житель встретился с бывшим одноклассником, они поссорились, и обвиняемый сначала избил школьного товарища, а потом нанес несколько ножевых ранений. От полученных травм мужчина позже скончался. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"Обвиняемый пояснил следствию, что избил своего знакомого из мести, якобы во время учебы в школе он не раз его обижал, и в момент последней встречи вновь спровоцировал конфликт. При этом мужчина свою вину признает", — говорится в сообщении СК.

Следователи направили дело в суд на рассмотрение, добавили в ведомстве.