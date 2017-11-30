В Курганской области майор полиции погиб в ДТП по дороге на работу

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Майор полиции погиб в результате ДТП в Курганской области, в его автомобиль из-за тумана на дороге врезался "ВАЗ-2115", сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по Курганской области.

По предварительной информации, в среду около 07.35 (05.35 мск) на 21 километре дороги "Иртыш" 77-летний житель Сургута, управляя в условиях тумана "ВАЗ-2115", при обгоне врезался в грузовой автомобиль "Volvo". От удара легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с "ВАЗ-210740", которым управлял полицейский. В результате сотрудник полиции от полученных травм скончался в медучреждении, отметили в пресс-службе. Местные СМИ уточняют, что полицейский ехал в то утро на службу.

"В среду на 44-м году жизни при выполнении служебных обязанностей трагически погиб в ДТП майор полиции Константин Лаптев, заместитель начальника отдела полиции "Белозерское" межмуниципального отдела МВД России "Варгашинский", — говорится в сообщении ведомства.

Руководство УМВД России по Курганской области выражает соболезнования родным и близким погибшего, добавили в пресс-службе.