В Тюменской области автобус столкнулся с фурой, сообщил источник

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Двенадцать человек пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Столкнулись автобус с фурой, 12 человек отвезли на осмотр в лечебное учреждение", — сказал собеседник агентства. По его словам, в автобусе находились 13 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, инцидент произошел на четвертом километре дороги Ишим – Курган. По касательной столкнулись рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Тюмень – Бишкек, и большегруз Mercedes.

По информации ведомства, в автобусе находились 30 человек, в том числе – трое детей, которые в числе 12 пострадавших были отправлены на осмотр в тюменскую областную больницу № 4.

Остальных пассажиров другим автобусом везут на автовокзал Ишима.

ГУ МЧС отмечает, что движение на трассе не блокировалось.