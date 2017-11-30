В Магнитогорске взорвалась цистерна с углекислым газом

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Хлопок углекислого газа произошел на промплощадке компании в Магнитогорске Челябинской области из-за разгерметизации емкости, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"В среду в 23.15 (21.15 мск) произошел хлопок на производственной площадке компании ОАО "МагТехГаз" в Магнитогорске, на улице Калибровщиков, 27. Установлено, что произошла разгерметизация одной из цистерн при перекачке углекислоты из стационарной емкости в передвижную. Разгерметизировалась стационарная емкость. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В результате мощного взрыва на металлобазе в Магнитогорске есть раненыеhttps://t.co/JdGnLBau0c#Магнитогорск #взрыв pic.twitter.com/arlWrLqYOn— Пятый канал Новости (@5tv) 30 ноября 2017 г.
Причина происшествия устанавливается, расстояние до жилых домов – 150-200 метров, уточняется в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону, после происшествия медики осмотрели двух человек, но они серьезных травм не получили и госпитализация им не потребовалась. Кроме того, в настоящее время спасатели проводят обход близлежащих жилых домов, выясняя, были ли какие-то повреждения в строениях.
Мощный взрыв прогремел на скандальном предприятии в Магнитогорске— Доступ–новости (@dostup1ru) 30 ноября 2017 г.
Без света остался близлежащий поселок, грохот слышали несколько тысяч местных жителей.
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Фото Ильи Алеманова из группы "Черное&Белое Магнитогорск" https://t.co/q2mIhJepfm pic.twitter.com/kG89HT3hm1