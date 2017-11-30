В Магнитогорске взорвалась цистерна с углекислым газом

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Хлопок углекислого газа произошел на промплощадке компании в Магнитогорске Челябинской области из-за разгерметизации емкости, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

"В среду в 23.15 (21.15 мск) произошел хлопок на производственной площадке компании ОАО "МагТехГаз" в Магнитогорске, на улице Калибровщиков, 27. Установлено, что произошла разгерметизация одной из цистерн при перекачке углекислоты из стационарной емкости в передвижную. Разгерметизировалась стационарная емкость. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

​

Причина происшествия устанавливается, расстояние до жилых домов – 150-200 метров, уточняется в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону, после происшествия медики осмотрели двух человек, но они серьезных травм не получили и госпитализация им не потребовалась. Кроме того, в настоящее время спасатели проводят обход близлежащих жилых домов, выясняя, были ли какие-то повреждения в строениях.

Мощный взрыв прогремел на скандальном предприятии в Магнитогорске



Без света остался близлежащий поселок, грохот слышали несколько тысяч местных жителей.



↪️https://t.co/q2mIhJepfm



Фото Ильи Алеманова из группы "Черное&Белое Магнитогорск" https://t.co/q2mIhJepfm pic.twitter.com/kG89HT3hm1 — Доступ–новости (@dostup1ru) 30 ноября 2017 г.

​