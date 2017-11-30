В Кемерове сняли с авиарейса москвича, пугавшего попутчиков гримасами

КЕМЕРОВО, 30 ноя — РИА Новости. Пассажиру в Кемеровском международном аэропорту "Алексей Леонов" отказали в перелете в Москву из-за неадекватного поведения: он строил гримасы и пугал других авиапутешественников, сообщила РИА Новости представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина.

Сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Кемерова проводили мероприятия по встречному досмотру пассажиров, прибывших вечерним рейсом из Вьетнама. Внимание стражей порядка привлек пассажир, который прилетел без багажа, в летней одежде и не собирался покидать аэропорт.

"Оказалось, что 37-летний житель Москвы был депортирован из Вьетнама в Кемерово ближайшим рейсом за нарушение визового режима. Во Вьетнаме он провел последние два года. Оказавшись в Сибири без денег, не знал, как добраться домой", — рассказала собеседница агентства.

Транспортные полицейские связались с матерью путешественника, которая онлайн оформила ему билет до Москвы. Пассажира напоили чаем и расположили на ночлег до регистрации на рейс на втором этаже терминала внутренних авиалиний.

Однако, по словам представителя транспортной полиции, после регистрации на рейс Кемерово — Москва командир воздушного судна отказал пассажиру в перелёте.

"Оказавшись в стерильной зоне, москвич начал строить гримасы попутчикам, пугая их неадекватным поведением. Наряд транспортных полицейских доставил москвича в дежурную часть и вызвал бригаду медиков, которые проведут оценку его состояния", — отметила Щербинина.