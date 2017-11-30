В Нижегородской области столкнулись грузовик и пассажирский поезд

НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Поезд, следовавший по маршруту Владивосток-Москва, в четверг столкнулся с грузовым автомобилем "Газель" на нерегулируемом переезде в Нижегородской области, сообщает ГУМЧС по региону.

"Тридцатого ноября в 04.34 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении поезда, следовавшего по маршруту Владивосток-Москва, и грузового автомобиля "Газель" на нерегулируемом переезде ст. Буренино г.о. г. Шахунья", — говорится в сообщении.

По данным представителя оперативного штаба на месте ЧС, при столкновении погиб один человек. "Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, погиб один человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержка в движении поездов составила полтора часа. Обстоятельства ЧП выясняются.