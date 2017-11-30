Под Иркутском увеличилось число пострадавших при столкновении 14 машин

ИРКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в аварии под Иркутском, где столкнулись 14 машин, среди пострадавших две женщины и трое детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.

Ранее сообщалось, что на Байкальском тракте под Иркутском с интервалом в несколько минут столкнулись 14 транспортных средств, пострадали два человека.

"Среди пострадавших две женщины и трое детей. Все они оперативно были доставлены на скорой помощи в больницу. После обследования врачи пришли к выводу, что никто из пострадавших в госпитализации не нуждается. Все они находятся на амбулаторном лечении", — сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Предварительная причина аварии – превышение скорости участниками движения. В Иркутске и пригородах идет обильный снегопад, на дорогах – гололед, видимость затруднена.