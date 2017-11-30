В Якутии нашли четыре фрагмента отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б"

ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Четыре фрагмента отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б" обнаружены радарами в Вилюйском районе Якутии, сообщает Минприроды Якутии в четверг.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными микроспутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Отделившиеся части ракеты упали в двух районах Амурской области и двух в Якутии.

"Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения РП 985", — приводятся в сообщении слова главного специалиста министерства охраны природы республики Саха (Якутия) Владислава Ушницкого.

Отмечается, что в четверг к месту падения, определенного радарами, отправятся вертолеты со специалистами министерства для визуального осмотра территории. Планируется также произвести отбор проб природных сред на мониторинговых точках и в местах обнаружения фрагментов.

"Вывоз фрагментов ступеней ракеты-носителя будет производиться только после анализа результатов экологического мониторинга. В случае их обнаружения в труднодоступных местах необходимо будет подготовить место для посадки вертолета", — сказал Ушницкий.

Отмечается, что вывоз и транспортировку будут осуществлять представители ГКУ РС(Я) "Служба спасения РС(Я)", ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной охраны лесов" совместно со специалистами ФГУП "ЦЭНКИ".

Ранее сообщалось, что в среду в Тындинском районе Амурской области были найдены три фрагмента первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".