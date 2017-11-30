В Якутии нашли четыре фрагмента отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б"

ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Четыре фрагмента отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б" обнаружены радарами в Вилюйском районе Якутии, сообщает Минприроды Якутии в четверг.
"Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения РП 985", — приводятся в сообщении слова главного специалиста министерства охраны природы республики Саха (Якутия) Владислава Ушницкого.
Отмечается, что в четверг к месту падения, определенного радарами, отправятся вертолеты со специалистами министерства для визуального осмотра территории. Планируется также произвести отбор проб природных сред на мониторинговых точках и в местах обнаружения фрагментов.
Отмечается, что вывоз и транспортировку будут осуществлять представители ГКУ РС(Я) "Служба спасения РС(Я)", ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной охраны лесов" совместно со специалистами ФГУП "ЦЭНКИ".
Ранее сообщалось, что в среду в Тындинском районе Амурской области были найдены три фрагмента первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".