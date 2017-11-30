В части Биробиджана приостановили теплоснабжение

ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Ремонтные бригады планируют к вечеру четверга устранить аварию на теплосетях в городе Биробиджане Еврейской автономной области, для чего часть потребителей отключена от теплоснабжения, сообщается в четверг на сайте Хабаровской теплосетевой компании.

Утечка на теплотрассе в районе дома 63 по улице Пионерской в Биробиджане обнаружена в среду.

"Специалисты ХТСК в Биробиджане возобновили работы по устранению утечки на теплотрассе в районе улицы Пионерской. В связи с этим с 9 утра до 17 часов прекращено теплоснабжение части города, получающей тепло от теплотрассы "Биробиджанская ТЭЦ – город", — говорится в сообщении.

Отмечается, что под отключение попали 380 жилых домов, 16 детских садов, семь школ и три больницы. По оценке специалистов, снижение температуры в квартирах жителей может составить 2-5 градусов. "К сожалению, провести эти работы без отключения потребителей невозможно, поэтому мы просим жителей с пониманием отнестись к ситуации. Наши специалисты делают все от них зависящее, чтобы в кратчайшие сроки устранить проблему и возобновить подачу тепла потребителям города", — приводятся в сообщении слова директора "Хабаровской теплосетевой компании" Сергея Нехороших.

Отмечается, что завершить ремонт планируется до 17.00 (10.00 мск) четверга. Выйти на нормативные параметры теплоснабжения планируется к 20.00 (13.00 мск).

В свою очередь мэрия Биробиджана сообщает, что практически на всей территории города в квартирах и на социально-значимых объектах будет наблюдаться снижение температуры на 2-4 градуса. Температурный режим не изменится в домах по улицам Шалаева, Осенней, 40 лет Победы и в микрорайоне ДСМ.

"Все школы и детские сады работают в штатном режиме. Решение о закрытии учреждений не принималось. Все службы города работают в режиме функционирования "Повышенной готовности". Никакой чрезвычайной ситуации на территории областного центра нет", — сообщает мэрия.

Отмечается, что специалисты мэрии Биробиджана ежечасно будут собирать информацию о температурах на социально значимых объектах и информировать население о ситуации в городе и проведении ремонтных работ.